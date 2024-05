Un nou ciclon lovește România: ninsorile și temperaturile scăzute, revin Un nou ciclon pune stapanire pe Romania. Temperaturile se prabușesc, iar la munte vor fi lapovița și ninsori. Elena Mateescu, directorul ANM, a prezentat prognoza meteo actualizata. Potrivit ANM, nu scapam de valul de aer polar nici in perioada urmatoare. Iata cum va evolua vremea la nivelul intregii tari. „O vreme ușor mai racoroasa pentru […] The post Un nou ciclon lovește Romania: ninsorile și temperaturile scazute, revin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

