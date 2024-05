Stiri pe aceeasi tema

- Peripetii cu final fericit, dar si cu cateva semne de intrebare in ceea ce priveste un parinte, in speta tatal, care nu a fost prea curios de fetele sale. Doua minore, surori, de 11 și 13 ani, s-au prezentat aseara, in jurul orei 22.00, la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara de pe…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost depistat de polițiștii locali, in timp ce se afla la volanul unei mașini ce staționa in fața Liceului Emanuil Ungureanu. Una dintre roțile mașinii era complet rupta. Acesta le-a spus oamenilor legii ca venea de la o petrecere.

- Polițiștii locali au desfașurat o acțiune pentru a depista oameni ai strazii și cerșetori. Au gasit 16, dintre care doi au fost sancționați deoarece au intrat fara drept in cladirea fostei casierii a Retim de pe strada Matei Corvin.

- Polițiștii locali care patrulau prin zona centrala a Timișoarei au observat ca un barbat se clatina și vorbește fara noima. Agenții l-au percheziționat și i-au gasit „iarba” in buzunare.

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au aplicat astazi trei sancțiuni in valoare totala de 105.000 lei unor persoane care nu au respectat legislația referitoare la depozitarea și predarea deșeurilor. In fapt, polițiștii locali au constatat, in urma cu cateva zile, ca in zona intersecției…

- Intervenție a polițiștilor locali, sambata seara, in cazul unui barbat care intenționa sa se arunce de pe Podul din Calea Șagului pentru ca „viața e grea”. El a fost oprit de oamenii legii inainte de a face un gest necugetat.