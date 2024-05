Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din Bocșa, Caraș-Severin, impreuna cu doi bebeluși, au fost preluate de polițiștii locali din Timișoara dupa ce au ieșit in strada la cerșit. Au fost predați Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș,

- Descoperire-surpriza pentru polițiștii locali care patrulau in aceasta seara in zona centrala a Timișoarei. O tanara asupra careia au fost gasite ulterior substanțe interzise statea intinsa chiar pe șalupa Poliției Locale Timișoara, ancorata pe Bega in zona Catedralei Mitropolitane. „Polițiștii locali…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost depistat de polițiștii locali, in timp ce se afla la volanul unei mașini ce staționa in fața Liceului Emanuil Ungureanu. Una dintre roțile mașinii era complet rupta. Acesta le-a spus oamenilor legii ca venea de la o petrecere.

- 16 persoane, cerșetori și oameni ai strazii, au ajuns in centrul social de pe strada Telegrafului din Timișoara. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța și Ordine Publica au desfașurat, in ultimele zile, o ampla acțiune cu scopul depistarii persoanelor fara adapost și a celor care apeleaza…

- Tanarul, in varsta de 23 de ani, din Caraș-Severin, care și-a ucis iubita, o studenta de 21 de ani, din Padeș, Gorj, vrea sa fie cercetat in stare de libertate. Solicitarea va fi analizata astazi de magistrații din Timiș. Barbatul este acuzat ca si-a omorat iubita de 21 de ani, intr-un apartament din…

- Polițiștii locali care patrulau prin zona centrala a Timișoarei au observat ca un barbat se clatina și vorbește fara noima. Agenții l-au percheziționat și i-au gasit „iarba” in buzunare.

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost gasita inconștienta cu urme de sange, intr-o camera a unui apartament, situat pe bulevardul General Ion Dragalina, din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat…

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost gasita inconștienta cu urme de sange, intr-o camera a unui apartament, situat pe bulevardul General Ion Dragalina, din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat…