Vărsare de sânge într-o operațiune antidrog în Brazilia: Bilanțul deceselor a crescut la 28 Bilantul deceselor in urma unei operatiuni antidrog care a avut loc joi intr-un cartier din Rio de Janeiro a crescut la 28, a anuntat politia civila vineri, aceasta fiind cea mai sangeroasa actiune a fortelor de ordine in orasul brazilian. In timpul operatiunii au murit 25 de persoane, inclusiv un politist. Trupurile a trei victime ridicate vineri din favela Jacarezinho erau ale unor barbati ce aveau legatura cu o retea de crima organizata, potrivit politiei, citeaza Reuters. „Serviciile secrete au confirmat ca decedatii erau traficanti de droguri. Au tras asupra politistilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Bilanțul morților a crescut la 28 in urma schimbului de focuri care a avut loc la Rio de Janeiro. Autoritațile braziliene au demarat o operațiune impotriva unei organizații care se ocupa cu traficul de droguri și care aveau sediul intr-un cartier aflat la periferia orașului.Macelul a avut loc intr-o…

- Un polițist și 24 de suspecți au murit intr-o vasta operatiune antidrog, in favela Jacarezinho. A fost vizata Comando Vermelho, cea mai mare grupare de traficanti din Rio de Janeiro, acuzata ca recruteaza copii saraci, fura marfuri, comite crime, ataca metroul și pietonii.

- Cel putin 25 de persoane, printre care un politist, si-au pierdut viata joi intr-o vasta operatiune antidrog intr-o favela din Rio de Janeiro, au raportat politia si media braziliene, noteaza Agerpres.

- Potrivit presei locale, poliția a desfașurat o operațiune antidrog impotriva traficanților de droguri din populata favela, dominata de una dintre cele mai importante organizații criminale din Brazilia, Comando Vermelho. Vehicule blindate ale poliției au intrat in mahala in timp ce elicopterele…

