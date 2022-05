Variola maimuței sau despre cum vine Bernard Shaw la “Vocea României” Bill Gates profețea inca de anul trecut venirea unei noi pandemii. Curios, el anunța variola maimuței, inainte de a aparea primul caz. Media mainstream a promovat frenetic boala. Chiar inainte de a se pronunța epidemiologii, ceea ce ne face sa credem ca noul „ capitalism al intereselor”– enunțat de gurul resetarii, Klaus Schwab – e mai abil in a deschide noi linii de finanțare, decat a vindeca planeta. Bill Gates a fost la o fabrica de vaccinuri in Danemarca, anul trecut. Ca o pura coincidența, Bavarian Nordic are licența pentru vaccinul Imvanex impotriva variolei. Cu acel prilej a spus ca “banii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

