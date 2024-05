Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a spus miercuri seara ca fortele ucrainene au reusit sa stabilizeze „partial” situatia de pe front, cele mai grele lupte avand loc in continuare in Harkov si Donetk, informeaza news.ro.

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState. "Inamicul a ocupat Lukianti", a anunțat grupul pe Telegram. Lukianti se afla…

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Trei oameni au murit in Harkov, iar alte doua persoane in regiune Sumi. Sunt 26 de raniți. Totodata, o școala, un spital și centrul regional de asistența medicala de urgența și ale serviciului de apa au fost avariate.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit, vineri, cu Recep Erdogan, in…