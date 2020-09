Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca autoritatile iau in calcul posibilitatea inlocuirii carantinarii timp de 14 zile in situatia in care se efectueaza un test negativ pentru cei care vin din tari cu numar ridicat de cazuri de COVID-19. „Facem o analiza pe fiecare tara si vom decide in Comitetul…

- Organizatia judeteana Maramures a PNL anunta ca liderii din judet care sunt si candidati pentru alegerile locale s-au testat, dupa ce un membru de partid a fost confirmat ca fiind infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar rezultatele sunt negative. Anuntul vine in contextul in care liderul partidului, premierul…

- „Aștept un punct de vedere din partea specialiștilor și in funcție de asta vom stabili un calendar. In cursul acestei saptamani va trebui sa luam o decizie. Oricum va trebui sa luam o decizie, pentru ca se va termina sezonul estival, perioada in care oamenii pot sta pe terase. O data cu scaderea temperaturii,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca inca se fac analize cu privire la modalitatea in care se vor desfasura cursurile in noul an scolar și ca Guvernul pregateste deschiderea scolilor „pentru orice scenariu&rdqu

- Deschiderea noului an școlar cu elevii in banci ramane un subiect intens discutat de autoritațile din Romania. Scenariile iau in calcul atat revenirea la școala, precum și cursurile online. Decizia va depinde de evoluția epidemiologica, spune Ludovic Orban.

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, spune ca Guvernul nu vrea sa introduca noi restricții care sa afecteze viața romanilor ori economia, insa acest lucru depinde de respectarea, de catre romani, a regulilor de protecție. Anunțul premierului despre restricții, dupa noul record de cazuri de Covid-19 „Deocamdata,…

- Legea privind carantina și izolarea intra la votul final in Senat, incepand cu ora 12. Guvernul a anunțat participarea premierului Ludovic Orban la dezbaterile din Plenul Senatului. Raportul legii a fost adoptat miercuri seara de senatorii juriști. Senatul este camera decizionala. Dupa adoptare, proiectul…

- Ziarul Unirea VIDEO| Razii anti-COVID-19: Controalele vor fi de severitate maxima. Anunțul premierului Orban Vineri, 10 iulie, in contextul creșterii ritmului de raspandire a infecțiilor cu noul coronavirus, premierul Ludovic Orban a afirmat ca toti angajatii din instituțiile cu atributii de control…