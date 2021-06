Varianta Delta face ravagii, iar țările sărace rămân rapid fără vaccin Varianta Delta a coronavirusului, care a fost descoperita in India, este cea mai rapida si mai puternica de pana acum. Acest lucru este cu atat mai grav cu cat țarile sarace, avertizeaza OMS, raman rapid fara vaccinuri. Varianta Delta este mai contagioasa și poate ajunge mai ușor la cei vulnerabili și in special la cei care nu sunt vaccinați. Prin urmare, tot mai multe țari sarace care ar trebui sa beneficieze de vaccin prin programul Covax nu au suficiente doze pentru a continua programele de imunizare. Unii experți in sanatate cred ca ar putea trece luni, daca nu chiar ani, pana cand vor fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

