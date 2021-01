Stiri pe aceeasi tema

- Un caz cu noua varianta britanica a tulpinii SARS-CoV-2, B.1.1.7, a fost identificat la Suceava, in urma secvențierilor efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Potrivit unui comunicat de presa al USV, varianta de coronavirus depistata inițial in Marea Britanie, B.1.1.7, și caracterizata…

- Franta are probabil nevoie de un nou lockdown din cauza transmiterii comunitare a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica la postul BFM TV consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, Jean-Francois Delfraissy, relateaza agentia Reuters, citata de…

- Varianta coronavirusului SARS-CoV-2 detectata initial in Marea Britanie in luna decembrie provoaca o mortalitate crescuta, in plus fata de faptul ca este mai contagioasa, relateaza AFP si Reuters, care citeaza anunțul premierului britanic Boris Johnson.

- Varianta de coronavirus depistata in Marea Britanie continua sa se raspandeasca in intreaga lume si era prezenta saptamana trecuta in 60 de tari si teritorii, cu 10 mai mult decat la data de 12 ianuarie, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. Varianta sud-africana,…

- Organizația Mondiala a Sanatații din Europa solicita țarilor europene sa iși intensifice masurile de protecție in fața noii tulpini a coronavirusului, detectata in septembrie in Marea Britanie și despre care specialiștii spun ca este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Aceasta varianta a fost…

- Danemarca isi va inchide frontierele pentru cetatenii sud-africani din cauza circulatiei in aceasta tara a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2, au anuntat autoritatile daneze marti seara, informeaza miercuri AFP, potrivit Agerpres. Decizia acestei tari nordice, care nu a inregistrat deocamdata…

- Prețurile petrolului au scazut cu aproximativ 3% luni, pe masura ce noua tulpina de coronavirus cu raspandire rapida din Regatul Unit a alimentat ingrijorarile legate de o recuperare mai lenta a cererii de combustibil, pe fondul unor restricții mai severe in Europa, anunța Reuters, relateaza Mediafax.…

- Rand pe rand, tot mai multe state europene revin la carantina totala. Belgia va face acest pas de luni. Timp de o luna și jumatate vor fi suspendate toate activitațile neesențiale și se vor restricționa deplasarile oamenilor. Austria și Germania vor anunța noi restricții.