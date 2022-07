Vaping la copii. Un fenomen care îi îngrijorează pe medici In Marea Britanie, copiii sunt expuși riscului de vaping și ar trebui protejați de produsele ilegale și nereglementate, care conțin niveluri ridicate de nicotina, avertizeaza medicii, transmite BBC. In prezent, piețele sunt invadate de aceste produse nesigure, de unica folosința, destinate copiilor. Aceste produse sunt colorate, cu diferite arome și sunt din ce in ce mai folosite de adolescenți. Unii profesori spun ca vaping-ul devine o problema in școlile secundare. Un sondaj recent realizat de organizația de caritate pentru sanatate ASH sugereaza ca aproape o treime dintre tinerii cu varste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca au fost puse in vanzare biletele la meciul din Supercupa Romaniei. Partida CFR Cluj – Sepsi va fi prima cu arbitraj video din istoria fotbalului romanesc și va reprezenta inceputul noului sezon. „Sambata, 9 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Francisc Neuman din…

- Dupa ce-a primit foarte multe sesizari despre copii disparuți, poliția din SUA, in colaborare cu cea din Mexic a declanșat operațiunea Lost Souls, adica Suflete pierdute. Una de amploare, care s-a intins și ca suprafața, și ca timp, operațiunea a dus la descoperirea a 70 de copii care fusesera dați…

- Ajungem MARI, programul educational dedicat copiilor si tinerilor institutionalizati si din medii defavorizate, a pus bazele platformei CDT – Cu De Toate in care au adunat informatii esentiale pentru ei, dar explicate intr-o maniera simpla, usor de parcurs. Cei mai multi dintre adolescenti…

- FOTO Junior Bike Race la Ciugud: caștigatorii concursului de mountainbike. A fost prezent și un grup de copii ucraineni refugiați Peste 200 de copii au participat sambata, la concursul ”Junior Bike Race”, competiția de mountainbike de la Ciugud. Destinata copiilor intre 3 și 14 ani, aceasta a ajuns…

- Padurea Pedagogica, un proiect unic in țara pus la punct de asociația Tașuleasa Social va fi in centrul unui film documentar. Acesta va fi regizat de Radu Muntean, iar povestea padurii din Pasul Tihuța va fi spusa de copii. Padurea Pedagogica din Pasul Tihuța se va transforma in film documentar. Proiectul…

- Specialiștii in pediatrie au facut un anunț despre bolile pe care le pot avea copiii vegetarieni. Aceștia sunt din ce in ce mai mulți in fiecare ani, iar parinții considera ca daca nu le ofera carne vor crește mult mai sanatos, dar adevarul este altul.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Tineretului, felicitand noile generatii pentru civism si solidaritate. „Sunteti o sursa reala de inspiratie, optimism si principala resursa a tarii noastre si a societatii din care facem cu totii parte. Va incurajez sa va proiectati…

- A fost prelungit pentru trei ani Acordul de cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice incheiat intre Ministerul Sanatații, Grupul San Donato Italia, Asociația Bambini Cardiopatici nel Mondo Italia și Asociația Inima Copiilor din Romania, transmite Ministerul Sanatații. In baza acestui…