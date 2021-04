Vânzările totale de produse rafinate ale OMV Petrom au scăzut cu 4% în primul trimestru Vanzarile totale de produse rafinate ale OMV Petrom au fost in primul trimestru al acestui an cu 4% mai mici fata de cele din perioada similara din 2020, fiind afectate in principal de declinul cererii in activitatea de aviatie, conform datelor remise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Volumele vanzarilor cu amanuntul ale Grupului, ce au reprezentat 54% din vanzarile totale de produse rafinate, au fost la acelasi nivel comparativ cu primele trei luni din 2020, in principal ca urmare a revenirii cererii, in special in Romania. Volumul vanzarilor totale de produse rafinate exceptand vanzarile cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

