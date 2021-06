Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Fotbal 2020 și Olimpiada de la Tokyo cresc vanzarile de televizoare. Nu este o surpriza, evenimentele sportive importante atrag intotdeauna vanzari mai mari de televizoare. Retailerul online evoMag estimeaza o creștere de 10% a vanzarilor in perioada mai-iulie 2021. Creșterea…

- Campionatul European de Fotbal EURO 2020 a inceput cu un autogol. Autorul este turcul Merih Demiral, in meciul de pe Stadio Olimpico din Roma, dintre Turcia și Italia, scrie digi24.ro Nationala Italiei a reusit debutul perfect la turneul final al Campionatului European de fotbal – EURO 2020, 3-0 (0-0)…

- Romanii pot cumpara șase ani de vechime pentru pensie. Ordonanța de urgența care stabileste cadrul legal pentru completarea de catre persoanele care nu au calitatea de pensionar a stagiului de cotizare in sistemul public de pensii a fost adoptata, miercuri, in Parlament. Camerei Deputatilor a adoptat,…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca va merge, vineri, in comitetul interministerial de vineri cu propunerea ca de la 1 iunie sa poata fi reluate atat evenimentele private (de genul nunților și botezurilor), cat și cele publice (precum marile concerte) doar pentru persoanele vaccinate. ”Noi…

- Aproape 2.500 de autoturisme noi electrice si hibride au fost comercializate in Romania, in primele trei luni ale acestui an, in crestere cu 65% fata de acelasi perioada din 2020, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Parinții au estimat ca au cheltuit pentru educația copiilor in timpul primului an de școala online 4.200 de lei, cu 1.000 de lei mai mult decat in 2018. Cheltuielile ajung, insa, la aproape 6.800 de lei daca se adauga și rechizitele, arata un sondaj realizat de Salvați Copiii. Citește și: Bill…

- Huawei a anunțat ca a vândut anul trecut peste un milion de smartphone-uri în țara, iar anul acesta se va concentra pe produse precum caști wireless, tablete, ceasuri smart și laptop-uri. Reamintim ca Huawei a fost grav afectata la vânzarile de smartphone-uri pe plan mondial din cauza…