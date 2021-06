Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, Europa genereaza peste 80.000 de startup-uri, dintre care 51 sunt unicorni, iar anul trecut startup-urile europene au atras investitii in valoare de 41 miliarde dolari, in crestere de la 36,6 miliarde dolari in 2019. Principalii lideri independenti ai ecosistemelor de startup-uri…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.…

- Potrivit datelor cercetarilor analizate și publicate de ComprarAcciones.com , vehiculele electrice au strans in ianuarie 2021 un total cumulat de 6,45 miliarde de dolari. Companiile din industrie au strans fondurile prin fuziuni, achiziții, IPO-uri și alte majorari de capital. Pe baza previziunilor…

- Actiunile Volkswagen au urcat marti cu peste 9%, ridicand capitalizarea bursiera a grupului german la aproape 150 de miliarde de dolari, dupa ce al doilea mare producator de vehicule din lume a oferit mai multe detalii privind extinderea pe segmentul automobilelor electrice, transmite Reuters, conform…

- Vanzarile combinate de arta și antichitați au scazut in 2020 cu 22% fața de anul anterior, potrivit unui raport publicat de Art Basel și UBS, citat de Artforum, informeaza Mediafax. Este cea mai mare scadere de la criza financiara din 2009. Piața artei in ansamblu este mai robusta decat…

- Pandemia de COVID-19 a „ajutat” piața IT, și a accelerat digitalizarea vieții de zi cu zi cu ani, incertitudinea economica și concedierile cauzate de pandemie au avut un impact imens asupra cheltuielilor IT. Potrivit datelor prezentate de AksjeBloggen.com , cheltuielile globale pentru dispozitive IT…