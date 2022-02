Vanzarile imobiliare pe cele patru mari platforme metaverse au atins 501 milioane USD in 2021, potrivit MetaMetric Solutions. In ianuarie, vanzarile au depasit 85 de milioane de dolari, a spus furnizorul de date metaverse si se preconizeaza ca, in acest ritm, vanzarile ar putea ajunge la aproape 1 miliard de dolari in acest an. Cresterea recenta a vanzarilor a fost declansata de anuntul Facebook din 28 octombrie ca isi schimba numele in Meta pentru a se concentra pe metaverse. Vanzarile imobiliare au crescut de aproape noua ori, la 133 de milioane de dolari, in noiembrie, potrivit MetaMetric.…