Stiri pe aceeasi tema

- Șefa interimara a Direcției de Sanatate Publica Suceava, medicul Elena Manuela Trifan, a transmis unele recomandari vizind gestionarea deșeurilor municipale produse in locuințele unde sint izolate persoane confirmate pozitiv sau suspecte de coronavirus. Astfel, potrivit medicului Trifan, pentru colectare,…

- Luganville , al doilea oras ca marime din Vanuatu, a fost devastat in noaptea de luni spre marti de un puternic ciclon, insa avertizarile emise inainte de evacuarea populatiei le-au permis locuitorilor acestui arhipelag din Pacificul de Sud sa se protejeze, au anuntat marti reprezentantii unor organizatii…

- Un ciclon care se indrepta catre Vanuatu, in Pacificul de Sud, s-a intensificat si a atins categoria a 5-a - cea mai puternica -, antrenand rafale de cant distrugatoare si o mare ”fenomenala”, au anuntat luni meteorologi din aceasta tara, relateaza AFP.

- Macinata de pandemia de coronavirus, care a ucis peste 13.000 de persoane, Italia are o noua problema. Tinerii angajați la pompe funebre demisioneaza in masa.Antonio Ricciardi, 49 de ani, director al unei firme de pompe funebre din Bergamo a vorbit despre situația dramatica pe care o traverseaza regiunea…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice continua actiunile pentru combaterea contrabandei cu tutun. Luni, 2 martie, acestia au pus in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Baia Mare, la persoane suspecte ca aprovizioneaza comertul stradal cu…

- 79 de incendii izbucnite la locuințele cetațenilor, de la inceputul sezonului rece/ Doua persoane și-au pierdut viața, alte cinci au fost ranite in Eveniment / on 05/02/2020 at 12:15 / Pompierii militari teleormaneni au intervenit, in perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, pentru stingerea a 79…

- Peste 300 de persoane s-au strans la Caminul Cultural din Ditrau pentru a discuta despre problema brutarilor din Sri Lanka, informeaza Mediafax . Peste 300 de persoane participa, sambata, la Caminul Cultural din Ditrau, la o adunare populara unde se discuta situatia angajarii celor doi cetateni din…

- Peste 300 de persoane participa, sambata, la Caminul Cultural din Ditrau, la o adunare populara unde se discuta situația angajarii celor doi cetațeni din Sri Lanka la brutaria din comuna. Oamenii insista ca nu vor emigranți in satul lor, iar primarul a plans, scrie Mediafax.In cadrul intalnirii…