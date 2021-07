Stiri pe aceeasi tema

- Codul sursa original al World Wide Web, care a deschis calea spre internetul modern, a fost vandut miercuri la o licitatie organizata de casa Sotheby's cu suma de 5,4 milioane de dolari in format NFT (non-fungible token), un certificat de autenticitate online care a transformat in ultimele luni piata…

- Timp de o saptamana, președintele american, Joe Biden se va afla in Marea Britanie, Belgia și Elveția. Intr-un articol din Washington Post, liderul de la Casa Alba a explicat ca vor fi cateva puncte cheie pe agenda discuțiilor: Statele Unite iși vor reafirma angajamentul fața de aliați și fața de NATO,…

- O echipa a Serviciului Roman de Informații este implicata in cercetarea cazului de la Arad, unde Mercedesul omului de afaceri Ioan Crișan a explodat cand acesta a incercat sa paraseasca parcarea unui supermarket. Lor li se alatura și specialiști din cadrul poliției, trimiși de la București. „Conducerea…

- S-a deschis un nou centru de vaccinare de tip drive-thru, a anunțat Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. Este al doilea centru de vaccinare de tip drive-thru deschis in București. Centrul de vaccinare drive-thru a fost astazi deschis in parcarea Plaza Romania, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook. Inca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi deschis centrul de vaccinare drive thru amenajat la Piata Constitutiei. Nicusor Dan a declarat, marti, la inceputul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca un proiect aflat pe ordinea de zi se refera…