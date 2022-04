Văleu: iaca discurs adevărat de şef de promoţie! Valeleu, bai nene bai, apai daca asa se exprima public un sef de promotie, asa cum se tot lauda ici si colo, ca sa nu mai spunem ca personagiul este, intamplator probabil, si premarele Capitalei Culturale, apai chiar ca a venit vremea sa ne luam jucariile si sa plecam la razboi! Ok, hai, putem intelege ca prima postare (cu virgule intre subiect si predicat din prima, cu dezacorduri ce efectiv zgarie urechea si unui semianalfabet functional, cu alt snop de virgule puse efectiv alandala, ca si la nimereala daca le arunca sigur nimereau mai bine in fraza, ca sa nu mai spunem de prescurtarile efectiv… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

