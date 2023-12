Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL intervine in scandalul dintre Marcel Ciolacu și ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. Nicolae Ciuca critica faptul ca acest conflict a ajuns public, invocand o patare a imaginii externe a Romaniei. Indiferent de situație atunci cand vine vorba de imaginea Romaniei in afara granițelor,…

- Un grup format din 110 romani a fost evacuat din Fașia Gaza. Acestia au ajuns in tara la bordul unei curse speciale a companiei Tarom, care a aterizat la Baza 90 Transport Aerian. La bordul aeronavei se afla si cetateni ai Republicii Moldova, evacuati, de asemenea, din Fasia Gaza. Pentru a ajunge in…

- Ministrul Finanțelor a anunțat la conferința „Bugetul si finantarea Romaniei in 2024: la ce sa se astepte economia?” ca vor exista bugete generoase pentru Educație și Sanatate in 2024. In 2024, Romania se va axa pe absorbția banilor europeni. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prezent la conferința…

- Rusia a calificat marti drept "un pas ostil" decizia Republicii Moldova de a bloca peste 20 de portaluri in limba rusa in ajunul alegerilor locale, transmite EFE, conform Agerpres."Un astfel de pas in mod deschis ostil fata de Rusia este un alt exemplu de politica oficiala irationala antirusa a Chisinaului",…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.…

- David Popovici marele nostru inotator știe sa fie atat un campion desavarșit cat și un om obișnuit cu un comportament absolut firesc. Colegul nostru, Claudiu Pandaru, a fost norocos sa-l intalneasca din intamplare in weekend, intr-o ipostaza inedita. A uimit lumea natație și pe noi toți cu performanțele…

- Șefa statului, Maia Sandu,a avut vineri, 29 septembrie, o intrevedere la Chișinau cu Josep Borrell, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene. Dialogul a vizat procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, situația de securitate…

- Pus in fața faptului implinit, fiind la mila comunitații internaționale, in cazul in care Rusia decide sa intre in Moldova fara preaviz, Chișinaul cauta sa se puna la adapost de pe acum. Franta si Republica Moldova, o tara mica care traieste si ea cu frica agresiunii ruse, au inceput negocierea unui…