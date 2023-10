Stiri pe aceeasi tema

- ”As vrea sa punctez cateva dintre cele mai importante cum ar fi posibilitatea suspendarii politei RCA, dar numai in anumite conditii, ca sa nu ne trezim cu abuzuri din partea unor persoane, in sensul ca aceasta suspendare se va putea face printr-o dovada a suspendarii sau suspendarea circulatiei autovehiculului…

- Un automobil a fost ridicat in punctul de trecere a frontierei Leușeni pe motiv ca era dat in urmarire internaționala. Proprietarul mașinii nu ar fi cunoscut acest fapt, precizind polițiștilor de frontiera ca achiziționase automobilul intr-un salon auto din Chișinau. La sfirșitul saptaminii trecute,…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta publicul calator ca, incepand de miercuri, 9 august 2023, urmatoarele linii de transport, suspendate sau cu trasee deviate pe perioada Festivalului Untold, vor reveni la traseele de baza:

- ”De la era preindustriala incoace este cel mai cald an. Se așteapta ca anul viitor sa fie mai cald decat acest an. Se vorbeste de acest lucru ca si estimari. S-a ajuns, in unele zone din lume, la 53 de grade. (...) Din pacate, schimbarile climatice se vor lasa resimtite. O sa le simtim, o sa le vedem si trebuie…