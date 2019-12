Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a pronunțat, miercuri, sentinta in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Magistrații au decis ca cinci dintre inculpați sa fie plasați in arest la domiciliu.Iata minuta ședinței de judecata: ”Admite…

- Mihai Ruse, senator ALDE de Braila, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an, 3 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins baut la volan, insa a reusit sa fuga de politisti si s-a ascuns in curtea casei sale, de unde nu a mai vrut sa iasa. Instanta suprema…

- Magistrații instanței supreme au decis, marți, sa respinga ca inadmisibila contestația in anulare formulata de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC in care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineața, de la Penitenciarul Rahova la sediul instanței…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.

- In motivarea Dosarului Retrocedarilor din Constanta, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei descriu in amanunt cum au fost subevaluate terenurile din prezenta cauza Magistratii arata ca terenurilor le au fost aplicate corectii negative, in unele cazuri, pentru restrictiile…

- Executorul judecatoresc Stanciu Iulian a fost condamnat de magistrații Inaltei Curți de Casație si Justiție la 2 ani și 9 luni inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu și fals intelectual. De asemenea acestuia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia de executor judecatoresc. Hotararea…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni anularea condamnarii de trei ani inchisoare cu suspendare primita de fostul deputat PNL Mircea Rosca, urmand ca dosarul sa se rejudece de la zero in prima instanta.

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.