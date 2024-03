Mario Iorgulescu scapă de închisoare? Magistrații i-au admis recursul în casație Magistrații au admis recursul in casație depus de Mario Iorgulescu, potrivit surselor Antena 3. Acesta a contestat prin cale extraordinara de atac sentința primita in dosarul accidentului pe care l-a provocat in 2019. Va reamintim ca el a condus drogat și baut. Fiul lui Gino Iorgulescu vrea sa scape de condamnarea definitiva de 13 ani și 8 luni de inchisoare. Mario Iorgulescu se afla de mai multi ani in Italia si invoca faptul ca și victima ar fi consumat droguri, ceea ce ar insemna o culpa comuna. Pe 28 martie, judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție vor judeca aceasta cale extraordinara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

