Vâlcea: Doi frați de 17 și 21 de an s-au înecat într-o baltă din apropierea barajului de la Ionești Doi frati de 17 si 21 de ani au murit inecati, sambata dupa-amiaza, intr-o balta adanca de patru metri, langa lacul de acumulare de pe raul Olt, din Ionesti, unde mersesera la scaldat, a anuntat ISU Valcea. Potrivit sursei citate, cei doi au fost gasiti si scosi la mal intr-un timp relativ scurt, dupa ce echipele de salvatori au ajuns la fata locului, iar paramedicii au incercat zeci de minute sa-i resusciteze. „Fortele de interventie au constatat la fata locului ca cei doi baieti au cazut intr-o balta excavata, cu o suprafata de 1.000 mp si o adancime de circa patru metri, care nu are circuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. „Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:45. Persoana in cauza a cazut…