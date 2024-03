Stiri pe aceeasi tema

- O valceanca a distrus flori și jardiniere, i-a amenințat pe polițiștii locali cu un cuțit și a fost imobilizata și dusa la psihiatrie. La sesizarea unui cetațean din cartierul Ostroveni , patrula de serviciu din zona a fost direcționata pe bulevardul Tineretului. O femeie a fost vazuta rupand și distrugand…

- In noaptea de 26 martie 2024, in jurul orei 23:30, un tanar in varsta de 31 de ani, care se afla in zona ”Tic-Tac” din Cartierul Ostroveni al Municipiului Ramnicu Valcea, a atras atenția forțelor de ordine prin comportamentul lui suspect. In incercarea de a evita contactul cu jandarmii, acesta s-a urcat…

- In aceasta dimineața, la ora 08:30, Poliția a fost sesizata in legatura cu faptul ca in centrul capitalei, intr-o urna pentru gunoi, a fost observat un pachet suspect. Șefa Serviciului de presa al Poliției capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru Noi.md ca la fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Forțele speciale au fost alertate dupa ce un apel la 112 a semnalat un pachet suspect pe Șoseaua Kiseleff. Este vorba de un rucsac parasit in zona ambasadei Rusiei la București. Evenimetul are loc in timplul alegerilor prezidențiale din Rusia.Forțele de ordine fac verificari specifice cu privire…

- Weekend plin de evenimente pentru jandarmii din Alba: Vor asigura masurile de ordine și siguranța publica la manifestarile din județ Weekend plin de evenimente pentru jandarmii din Alba: Vor asigura masurile de ordine și siguranța publica la manifestarile din județ Jandarmii din Alba vor fi la datorie…

- Sase suporteri ai echipei FCSB, care s-au manifestat agresiv la adresa fortelor de ordine, au fost imobilizati si identificati, a anuntat, duminica, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Incidentul a avut loc cu ocazia meciului de fotbal dintre echipele FCSB si FC Botosani. In jurul…

- Noaptea trecuta, un echipaj de jandarmi aflat in serviciul de patrulare, a identificat pe o strada din municipiul Brașov, doua persoane care aveau un comportament suspect. In urma controlului corporal preventiv asupra lor au fost gasite substanțe susceptibil a fi interzise la deținere, aceștia fiind…