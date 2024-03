Stiri pe aceeasi tema

- Un italian a fost filmat la Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanților, in timp ce sarea dintr-un balcon in altul și avea un comportament cel puțin ciudat. Marți dimineața, polițiștii au fost sesizați ca in cartierul Maraști, de pe strada Dorobanților, un barbat amenința ca se arunca de la etajul 2 al unui…

- Un italian de 34 de ani, drogat cel mai probabil, a intrat peste doua clujence care locuiesc pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca. Pe una dintre ele, imobilizata la pat, a agresat-o. Mai apoi, individul a ieșit pe balconul acestora și a amenințat ca se arunca de la etaj. Barbatul a fost internat la…

- Un italian de 34 de ani, drogat cel mai probabil, a intrat peste doua clujence care locuiesc pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca. Pe una dintre ele, imobilizata la pat, a agresat-o. Mai apoi, individul a ieșit pe balconul acestora și a amenințat ca se arunca de la etaj. Barbatul a fost internat la…

- ARAD. Deveanul drogat care a fost internat la Psihiatrie, dupa ce a facut scandal pe Calea 6 Vanatori a avut o altercatie cu politistii locali, inainte sa fie preluat de oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arad.

- O mama de 82 de ani și fiica ei de 55 au fost gasite moarte vineri, 9 februarie, in locuința lor din comuna vasluiana Stefan cel Mare, de un poștaș care a mers sa le duca pensiile. Acesta a alertat imediat Poliția, iar echipajele sosite la fața locului au mai gasit un barbat decedat de mai mult timp,…

- In, 23 ianuarie, in jurul orei 14.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel 112 sa se deplaseze intr-o statie de alimentare cu carburant unde a avut loc o amenințare. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca in urma unei altercații cauzate de producerea unui eveniment…

- Acțiunile de identificare și sancționare a șoferilor ce staționeaza in zonele interzise, in stațiile mijloacelor de transport public de persoane sau pe trotuare, continua, anunța Poliția Locala Bistrița. Miercuri, polițiștii locali cu atribuții rutiere au acționat pe linia identificarii autovehiculelor…

- Politiștii din Galați au fost sesizați, miercuri, de un barbat despre faptul ca fiul sau, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit.Ulterior, minorul a fost depistat pe raza municipiului Galați, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca acesta a ascuns un cuțit in toaleta…