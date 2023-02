Vâlcea: Arestat pentru comiterea mai multor infracțiuni Un barbat din municipiul Dragașani a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a comis mai multe infracțiuni. Barbatul era recidivist. „Polițiști din cadrul Poliției municipiului Dragașani au dispus masura preventiva a reținerii pentru 24 de ore fața de o persona de sex masculin, in varsta de 31 de ani, din Dragașani, cercetat intr-un dosar penal ce vizeaza comiterea mai multor infracțiuni. Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada 13-31 ianuarie 2023, acesta ar fi savarșit in stare de recidiva postcondamnatorie, infracțiunile de lovirea sau alte violențe, furt calificat, distrugere, violența… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

