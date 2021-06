Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul bihorean Mihai Ioan Lasca a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendare și 120 de zile de munca in folosul comunitații sub acuzația de loviri și alte violențe. Lasca a fost acuzat ca, in vara lui 2019, a blocat in trafic un șofer pe care l-a batut. Prin sentința definitiva…

- Politistii din Sebeș au retinut un barbat din comuna Sasciori, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice. Pe fondul unor discuții contradictorii, l-ar fi agresat pe un consatean. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 mai 2021, politistii din Sebeș au luat…

- Patru indivizi au fost puși sub acuzare și reținuți 24 de ore in cazul unei batai crunte aplicate unui tanar din Hanțești, in ziua in care s-au sarbatorit Sf. Constantin și Elena.Victima agresiunii, Mihai P., este internata pe secția de Chirurgie Toracica a Spitalului Județean Suceava, avand ...

- Scandal violent luni noapte in cartierul Chercea, din orasul Braila. Doua tabere s-au incaierat, folosind sabii si cutite. In urma conflictului sangeros, mai multe persoane au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au intervenit in forta.

- A fost atacat si batut cu bestialitate in plina noapte, in propria casa, de catre trei indivizi. Victima este un barbat de 26 de ani din satul Ciripcau, raionul Floresti, care s-a intors recent din Ucraina.

- Polițiștii vranceni au demarat o ancheta intr-un dosar de violența in familie, persoanele implicate fiind un barbat și o femeie din Ploscuțeni, frate și sora. Cei doi au avut un conflict ieri, se pare ca din cauza unei moșteniri. Incidentul a fost dus la extrem, din primele informații femeia și-a lovit…

- Un tanar, in varsta de 28 de ani a murit, dupa ce un individ l-a lovit cu pumnul in fața, iar apoi l-a impins peste scaun, acesta cazand in șanțul alaturat de la o inalțime de aproximativ 2 metri. Victima a fost transportata la spital, insa medicii nu i-au putut salva viața.