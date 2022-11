,,Vaccinul cel mai important cadou de sărbători…” Coșmarul nu s-a terminat. Politic are un termen de finalizare – 2023. Narațiunea COVID pare ca se reia și in aceasta iarna ca o ciorba reincalzita și-i vom vedea iar ieșind din culise pe doctorul Arafat, pe colonelul Gheorghița, pe dr. Cercel, ori alții aidoma lor, ori cine stie ce medici ale caror unice realizari […] Articolul ,,Vaccinul cel mai important cadou de sarbatori…” apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 11 ediție a „Bucharest Challenge Cup- Romanian Open” derulata la finalul saptamanii trecute la sala „Apollo” din capitala a reunit pe spațiile de lupta 605 karateka de la 47 de cluburi reprezentand șapte țari: Spania, Republica Moldova, Belgia, Ucraina, Turcia, Bulgaria și Romania. Unul din…

- Turneul internațional „???????????????????????????????????????????????? ????????????????????” aduce pe scena doua lumi care nu se intalnesc in mod normal – opera și muzica de camera. De-a lungul timpului, ariile operelor au constituit o importanta sursa de inspirație pentru compozitorii care și-au dorit…

- Parte a unei acțiuni de control derulata la nivel regional, nu doar in plan local, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a verificat situația locurilor de joaca din municipiul Bacau, in condițiile in care multe dintre acestea sunt intr-un stadiu de degradare si paragina strigatoare la…

- Manifestarea ,,Intalnirile de la Varatec a capatat, prin ediția a IV-a (30 august-1 septembrie 2022), aura unei tradiții. Inițiata de Revista de Cultura 13 Plus, Asociația „Renașterea” și Biblioteca „G, Bacovia” Buhuși, in parteneriat cu Filiala Bacau a Uniunii Scriitorilor, in acest an a beneficiat…

- O masina a fostincendiata in fața Palatului Administrativ din Bacau iar cei care i-au dat foc au fost chiar pompierii de la ISU si care, ulterior, au intervenit pentru a o stinge. „Incendiul” a fost doar o demonstrație din vcadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Pompierilor care se sarbatorește pe…

- Se spune ca intr-o cetate indepartata, plina de oameni triști si impovarați de nevoile zilei, la un moment dat a intrat un Om care incepu sa le cuvante locuitorilor așezarii despre adevar, bine și frumos, despre bucuria prezenței Luminii si a fericirii in viața. Vazandu-l diferit, norodul a dat navala…

- Lt. col. (rtr) Ion Andrioaei, ultimul veteran de razboi din comuna Magirești, a fost inmormantat joi dupa amiaza, 18 august, cu onoruri militare, in Cimitirul Bisericii „Izvorul Tamaduirii” din satul sau natal, Prajești. La slujba și ceremonialul de inhumare au venit, alaturi de membrii familiei defunctului…

- Este august, intre Schimbarea la Fața și Adormirea Maicii Domnului. Este august, luna in care totul se schimba, in natura, din verde devine galben, se schimba inclusiv oamenii. Și se apropie o alta mare sarbatoare, Adormirea Maicii Domnului, a florilor, exista tradiția ca atunci sa se culeaga din toate…