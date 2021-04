Vaccinul AstraZeneca le da mari batai de cap nemtilor. Si nu doar lor. In Germania au fost raportate pana in prezent 42 de cazuri de cheaguri de sange rare, majoritatea dupa vaccinarea cu vaccinul anti-COVID-19 al AstraZeneca. Cele 42 de cazuri de tromboza venoasa sinusala, o forma de tromboza venoasa cerebrala foarte rara, au fost […] The post Vaccinul AstraZeneca produce pagube importante in Germania. Cazurile de tromboza sunt legate de acest ser first appeared on Ziarul National .