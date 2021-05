Vaccinarea anti-COVID19 restricţionată în India pentru persoanele tinere din cauza lipsei serurilor Mai multe state din India au oprit procesul de vaccinare anti-COVID19 pentru persoanele din grupa de varsta 18-44 de ani din cauza lipsei vaccinurilor, au confirmat duminica oficiali regionali, relateaza dpa. Statele in care vaccinarile pentru aceasta grupa de varsta au fost oprite sunt Chhattisgarh, Delhi, Karnakata, Maharashtra si Rajasthan – printre cele mai afectate de cel de-al doilea val de pandemie de coronavirus din tara. India a raportat peste 300.000 de noi infectari si 3.000 pana la 4.000 de decese zilnice de la mijlocul lunii aprilie. Expertii sustin insa ca cifrele reale sunt probabil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chhattisgarh, Delhi, Karnakata, Maharashtra si Rajasthan, unele dintre cele mai afectate state indiene de al doilea val COVID, au oprit compania de vaccinare pentru persoanele din grupa de varsta 18-44 de ani din cauza lipsei vaccinurilor, relateaza dpa, citata de Agerpres . India, u nul dintre cei…

- Mai multe state din India au oprit procesul de vaccinare anti-COVID19 pentru persoanele din grupa de varsta 18-44 de ani din cauza lipsei vaccinurilor, au confirmat duminica oficiali regionali, relateaza dpa. Statele in care vaccinarile pentru aceasta grupa de varsta au fost oprite sunt Chhattisgarh,…

- Au fost inregistrate aproape 150 de milioane de cazuri de coronavirus in lume, potrivit datelor de la Universitatea Johns Hopkins. Asta inseamna ca una din 50 de persoane a avut COVID-19. India a inregistrat joi alte 3.645 de decese asociate COVID-19, un nou record pentru țara asiatica, cu o creștere…

- Au loc schimbari la platforma de vaccinare anti-coronavirus. Persoanele care au cont pot inscrie alte 1.000 de cetațeni. „Vești bune. Ne respectam promisiunile! In doar cateva zile, dupa discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor de pacienți, am facut…

- New Delhi intra in lockdown de luni seara, timp de o saptamana. Decizia a fost luata ca urmare a faptului ca numarul de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 a explodat in ultima vreme. Este a cincea zi consecutiva in care India a depasit 200.000 de noi infectari in 24 de ore. India a inregistrat, luni,…

- Autoritațile spera ca prin aceasta masura sa țina sub control creșterea numarului de cazuri de COVID-19 si sa reduca presiunea asupra spitalelor, potrivit Reurers. India a inregistrat luni un nou record de cazuri noi: 273.810 de infectari in 24 de ore, aceasta fiind a cincea zi consecutiva in care tara…

- India se confrunta cu un al doilea val sever al pandemiei Covid-19, cu un numar de 93.249 de noi cazuri de infectare raportate duminica, un nou record pentru ultimele cinci luni, transmite DPA: Din cauza ingrijorarilor cu privire la suprasolicitarea sistemului medical, premierul Narendra Modi…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Andrei Baciu, spune ca pe listele de așteptare sunt, in continuare, prioritizate persoanele care sufera de boli cronice, varstnicii, dar și…