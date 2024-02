Experții FMI arata intr-un raport despre economia autohtona ca progresele in materie fiscala sunt practic inexistente. Deficitul bugetar va ramane ridicat in urmatorii doi ani. De aceea, experții instituției financiare internaționale propun o creștere a taxelor și impozitelor. ”Saptamana trecuta, o misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) s-a aflat in Romania pentru a evalua situația economiei. Reprezentanții FMI precizeaza ca analiza experților nu va conduce la o discuție in Comitetul Director al Fondului, susține analistul economic Constantin Rudnițchi intr-un comentariu pentru RFI citat…