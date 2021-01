Vaccinare în stand-by, în Norvegia, din cauza prea multor decese la persoane vârstnice Norvegia a inregistrat un total de 29 de decese la persoanele de peste 75 de ani care au primit prima doza de vaccin anti-Covid, iar oamenii de stiinta analizeaza cu atentie ce grupuri sa vizeze in programele nationale de imunizare, scrie Bloomberg, potrivit news.ro. S-au adaugat in ultima perioada sase decese la cele deja cunoscute […] The post Vaccinare in stand-by, in Norvegia, din cauza prea multor decese la persoane varstnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

