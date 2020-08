Stiri pe aceeasi tema

- Spania a autorizat in premiera un studiu clinic pe oameni pentru vaccinul impotriva noului coronavirus. Vor participa in jur de 200 de voluntari pentru faza a doua de testare a antidotului. In aceasta etapa specialiștii vor sa afle daca serul este sigur pentru oameni – dupa cum relateaza corespondenta…

- Spania a autorizat un studiu clinic pe oameni pentru vaccinul impotriva noului coronavirus. . In momentul de fața specialiști vor sa afle daca serul este sigur pentru oameni. La acest studiu vor participa in jur de 200 de voluntari pentru faza de testare.

- Autoritațile din Rusia au anunțat ca un al doilea vaccin impotriva COVID-19 se afla in dezvoltare, dupa ce Sputnik V a fost lansat la inceputul lunii august. In laboratorul in care este dezvoltat serul, in Era Sovietica era desfașurat un program ilegal de arme biologice. La inceputul acestei luni, Vladimir…

- Un numar de 17 potentiale vaccinuri impotriva noului coronavirus se afla in prezent in etapa testelor clinice pe oameni, a precizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA. Vaccinul aflat in stadiul cel mai avansat este in curs de dezvoltare la Universitatea Oxford din Marea Britanie,…

- Prima reușita impotriva Covid-19 are la baza un vaccin testat pe oameni care ar fi obținut rezultate imbucuratoare. Concret, medicii care le-au testat spun ca toate persoanele au dezvoltat anticorpi impotriva SARS-CoV-2 dupa ce au primit doua doze de vaccin.

- Compania farmaceutica nipona Agnes a anuntat joi ca va incepe sa testeze saptamana viitoare pe oameni un potential vaccin genetic impotriva COVID-19, cu scopul de a-l putea produce la scara mare in 2021, relateaza EFE. Compania farmaceutica va demara testele clinice dupa ce a obtinut aprobarea unui…

- La Londra se desfasoara testele pe oameni cu un nou vaccin impotriva coronavirusului. Vaccinul elaborat de Imperial College este realizat pe baza unei noi abordari revolutionare, potrivit rador.ro.In prezent exista 13 vaccinuri impotriva coronavirusului care sunt testate pe oameni si nimeni…

- Universitatea Oxford a inceput weekendul trecut in Brazilia primele teste pe pacienti umani cu vaccinul pe care il dezvolta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters, citata de Agerpres.