Stiri pe aceeasi tema

- ”Cantitativ, cei mai multi romani au mers in tara, doua treimi dintre romani isi petrec sarbatrorile in tara dar multi romani au preferat si alte destinatii, apropiate de tara noastra. De Paste, majoritatea romanilor prefer destinatii crestin-ortodoxe, am avut litoralul bulgaresc, unde au fost mii de…

- Cateva sute de turisti sunt asteptati pe litoral saptamana viitoare, de Paste, in timp ce de 1 Mai numarul acestora va fi de peste 30.000, estimeaza operatorii din turism. Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania…

- Notarii doneaza 100.000 de lei pentru refugiatii din Ucraina. Consiliul Uniunii Notarilor a decis acordarea unui sprijin financiar pentru achizitionarea de imbracaminte si alimente. Ajutorul va ajunge la refugiati prin intermediul eparhiilor ortodoxe din Maramures, Bucovina si Dobrogea, invecinate…

- „In toamna acestui an, cel mai tarziu la finele acestui an. Va pot spune ca, premierul Greciei și cel al Bulgariei, saptamanal, au discuții pentru acest interconector. Este nu numai pentru noi, ci este vorba despre proiectele viitoare și importanța lui in circuitul gazelor, atat pe coridorul vertical,…

- Speriați de razboiul din Ucraina, tot mai mulți romani s-au inghesuit la birourile de Eliberari Pașapoarte din toata țara. Oamenii vor sa aiba totul pregatit in caz ca vor fi nevoiți sa paraseasca Romania.„Acum am venit sa il ridic. Am un frate in Grecia, mai am un prieten, cunoștințe”, spune unul dintre…

- Suntem siderati de incompetența Romaniei plecand de la Administrația Prezidențiala și pana la Guvernul Romaniei… Cireașa de pe tort (deocamdata) este reprezentata de diletantismul de la Aparare cu tot ceea ce reprezinta dezastrul nemaivazut cu prabușirea aparatelor de zbor in județul Constanța! Dar…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…