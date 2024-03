Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania au capturat, dupa un festival, cinci traficanți de droguri din Marea Britanie. Aceștia au fost condamnați, iar unul dintre ei, Dsane Elton Gregory, s-a plans in presa britanica de condițiile intalnite in Penitenciarul Poarta Alba din județul Constanța, unde este incarcerat.…

- Britanicii care sunt inchiși de luni de zile intr-o inchisoare din Romania au descris condițiile ca fiind „infernale”, cu pușcariași violenți angajandu-se in lupte cu cuțitele și șobolani și gandaci care infesteaza celulele. Imagini din penitenciarul de la Poarta Alba au ajuns in presa britanica, iar…

- Papa Francisc l-a numit pe Excelenta Sa, Mons. Giampiero Gloder, Arhiepiscop titular de Telde, Nuntiu Apostolic in Romania și Republica Moldova, a anunțat, vineri, Biroul de Presa al Sfantului Scaun, conform Mediafax. „Episcopii catolici din Romania saluta cu bucurie decizia Sfantului Parinte și…

- Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole FSNSA din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC va organiza conferinta internationala LITTORAL 24: European Coastal Challenge Summit, la Constanta.Evenimentul va avea loc sub egida Coastal amp; Marine Union EUCC, www.eucc.netlt;http: www.eucc.netgt;…

- „Fiul meu este inchis in condiții șocante!” Mama lui Filippo Mosca, tanarul de 29 de ani din Caltanissetta care este incarcerat de aproape noua luni in inchisoarea Porta Alba, din Constanța, cere ajutor, dupa condamnarea de 8 ani și 6 luni pentru internațional de droguri, scrie site-ul de știri Il Fatto…

- In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe ro . Spre comparație, in 2018 autoritațile romane au capturat in total 112 milioane de țigarete. Autoritațile romane au capturat peste 150 de milioane de țigarete…

- „The Sun”, unul dintre cele mai populare tabloide din Marea Britanie, a scris, la inceputul noului an, despre proprietatea din Valea Zalanului pe care o are Regele Charles in țara lui Dracula, dar și despre omagiul adus in Romania prințului George.