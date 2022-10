UTA – Universitatea Craiova 1-2 | Nistor și Baiaram au făcut ca Știința să plece cu capul sus de la Arad Universitatea Craiova s-a prezentat mult mai bine la Arad comparativ cu ultimele reprezentații și a reușit sa se impuna cu 2-1 in fața formației UTA, succes in urma caruia a urcat un loc in clasament, pana pe 4. Partida disputata duminica, pe stadionul „Francisc Neuman“, a contat pentru etapa a 15-a din Superliga. Gazdele au deschis scorul rapid, prin Aly Abeid, care a șutat de la 10 metri, dupa o minge respinsa slab de Nicușor Bancu, in urma unui corner de pe dreapta (’13, 1-0). Alb-albaștrii au fost la un pas de egalare in minutul 18. Dobrescu a reluat cu capul o centrare a lui Vatajelu și a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a prezentat mult mai bine la Arad comparativ cu ultimele reprezentații și a reușit sa se impuna cu 2-1 in fața formației UTA, succes in urma caruia a urcat un loc in clasament, pana pe 4. Partida disputata duminica, pe stadionul „Francisc Neuman“, a contat pentru etapa a 15-a…

- CS Minaur a reușit sa ajunga, cu emoții mari, in faza grupelor Cupei Romaniei la fotbal, iar azi, vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano. Potrivit Federației Romane de Fotbal, in faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate…

- Casa Fotbalului a gazduit astazi tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano, ediția 2022 / 2023. In aceasta faza vor participa 24 de echipe, dintre care 16 sunt calificate din play-off si 8 echipe din Superliga. Cele 8 echipe din primul esalon sunt cele șase din play-off și locurile 1 și 2 la…

- Dinamo s-a calificat, joi seara, in grupele Cupei Romaniei Betano, dupa ce a trecut in play-off de Viitorul Pandurii Targu Jiu, la limita, scor 1-0 Singurul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Pop, in minutul 34. Celelalte echipe care au trecut de play-off-ul competiției și au acces in grupe…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 , duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, impotriva FCSB-ului, și a urcat pe locul 4 in Superliga. Golurile au fost marcate de Bogdan Mitrea (’32 – penalti) și Razvan Oaida (’66 – autogol), pentru olteni, respectiv Andrea Compagno (’45+6 – penalti), pentru…

- Etapa a 7-a a Superligii a debutat vineri, 26 august, cu meciul FC Voluntari – Universitatea Cluj și s-a incheiat luni, 29 august, cu partida Universitatea Craiova – FC Botosani. Etapa a 7-a: Vineri, 26 august: Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 Ora 21.30 UTA Arad – FC U Craiova 1948 2-1…

- Etapa a 6-a a Superligii a debutat vineri, 18 august, cu derby-ul județului Argeș, CS Mioveni – FC Argeș, scor 0-1. Meciurile echipelor romanești angrenate in Conference League au fost amanate. Superliga, etapa a 6-a: Vineri, 19 august: ora 18.00: CS Mioveni – FC Argeș 0-1 ora 21.00: FCU Craiova – Petrolul…

- Etapa a 5-a din Superliga Romaniei se disputa in perioada 12-15 august. Capul de afiș al rundei este meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid București. Jocul se va desfașura sambata, 13 august, de la ora 21:45. Programul partidelor din etapa a 5-a: Vineri, 12 august Ora 21:30 FC Argeș – FC U Craiova…