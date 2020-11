Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult decat atat, useristii cer liberalilor sa anunte cum au votat consilierii partidului. ”Votul a fost secret, dar vechea tradiție USL-ista precum și trecutul PSD-ist și apropiat de Marian Oprișan al lui Catalin Toma ne ridica mari semne de indoiala cu privire la modul cum au votat consilierii…

- Propunerea de amanare a alegerilor parlamentare Propunerea de amânare a alegerilor parlamentare, pâna în martie anul viitor, va intra, de luni, în atenția legislativului. Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților, liderul PSD, Marcel Ciolacu.…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa care prevede ca au dreptul la gratuitate la serviciile publice de transport si elevii din invatamantul preuniversitar privat. Au fost inregistrate 97 de voturi pentru si 30 impotriva. Propunerea legislativa, initiata…

- Senatul a adoptat, miercuri, o propunere legislativa de modificare a OUG 26/2000 prin care inregistrarea asociatiilor si fundatiilor este simplificata, fiind necesari doar doi membri fondatori, fața de cel puțin trei cum este in prezent. O alta prevedere a actului normativ se refera la unificarea actul…

- Senatul a adoptat luni propunerea legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgenta si de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de 2.000 de lei lunar si personalului nedidactic si auxiliar - 1.500 de lei lunar. S-au inregistrat…

- Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa a PMP care prevede pedeapsa cu inchisoarea intre 6 luni si 3 ani pentru defaimarea drapelului Romaniei sau a imnului de stat. In favoarea propunerii legislative, initiate de un grup de parlamentari PMP, s-au exprimat 104…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa prin care se acorda unele facilitați fiscale conducatorilor auto care iși desfașoara activitatea in domeniile transport de calatori și transport de marfa. Printre acestea se numara scutirea de impozitul pe venit…

- Partidul Mișcarea Populara Campina aduce in fața oamenilor pentru alegerile locale din 27 septembrie o echipa de consileri foarte puternica, bine pregatita in toate domeniile de activitate, care il va susține pe viitorul primar Ioan Adrian Pițigoi și care are deja o serie de proiecte importante pentru…