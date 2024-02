Senatul adoptă proiectul pentru retragerea permisului pe viață pentru șoferii vinovați de accidente mortale Senatul Romaniei a adoptat tacit un proiect de lege propus de deputații PNL, care vizeaza retragerea permisului de conducere pe viața pentru șoferii care provoaca accidente soldate cu pierderi de vieți omenești și se afla sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor. Inițiativa legislativa a fost transmisa Camerei Deputaților, care va lua decizia finala asupra proiectului. Potrivit proiectului adoptat de Senat, conducatorilor auto care sunt implicați in accidente mortale și care sunt gasiți vinovați sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive li se va anula permisul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

