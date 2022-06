USR contestă creșterea PIB anunțată de Guvern. „Măsluiesc datele să poată crește taxele” Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei, acuza guvernarea PSD-PNL ca ar fi masluit datele privind creșterea PIB ca sa poata justifica o majorare a taxelor. El spune ca schimbarea brusca a metodologiei de calcul al PIB, care a dus la afișarea unei creșteri economice record pe primul trimestru, a facut ca datoria administrației publice sa scada sub pragul de 50%. Prag la care Legea responsabilitații fiscal-bugetare obliga Executivul sa ia masuri, inclusiv in ceea ce privește inghețarea cheltuielilor cu salariile in sectorul public. Potrivit datelor provizorii comunicate de Institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) in luna martie a fost de 48,4% din PIB, conform datelor revizuite de Ministerul Finantelor, pe baza ultimelor cifre privind Produsul Intern Brut, publicate de Institutul National de Statistica. Anterior, MF anuntase un nivel al datoriei guvernamentale,…

- Produsul Intern Brut din primele 3 luni ale acestui an a fost de 272,33 miliarde de lei,in creștere – in termeni reali – cu 6,5 % fata de trimestrul I 2021, a transmis miercuri Institutul Național de Statistica. Creșterea a fost susținuta de consumul individual și de cel al administrației publice.

- Mulți dintre strainii care ajung sa munceasca in Romania și, inevitabil, iau contact cu realitațile de aici, dar și cu sistemul de legi din Romania, declara, deseori cu naduf, ca problema noastra nu este ca nu avem legi. „Aveți, spun ei, destule legi, unele chiar bune. Problema voastra este ca nu le…

- Datele publicate recent de Institutul Național de Statistica arata ceea ce se cunoștea deja, ca zona Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a Romaniei, este in coada clasamentului național al PIB-ului pe cap de locuitor. Pentru nemțeni, chiar daca codași la nivel național, poate fi un element de mandrie ca…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep. Producția de țiței a țarii noastre a fost cu 4,6% mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica…

- Induram cele mai mari scumpiri, insa inflația va continua sa creasca. Deja toate produsele ne costa cu zece la suta mai mult fața de anul trecut, iar BNR estimeaza ca prețurile vor exploda la jumatatea anului. Razboiul de la granița, criza energetica, majorarea prețurilor la carburanți sunt principalii…

- Reducerea accizei la carburanti si TVA zero la alimente sunt masuri analizate la nivel de coaliție, insa trebuie avut in vedere ce impact bugetar vor avea, precum si modul in care acest lucru ar putea afecta investitiile, a declarat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru. El a mai spus ca, la acest…

- Puțina lume știe ce salarii au angajații care lucreaza la Salubritate. Mai multe decat atat, lucratorii din acest sector primesc și un spor de rușine, de 15%. Chiar și așa, leafa unui „gunoier” este cu 30% mai mica, comparativ cu salariul mediu net pe economie. Conform datelor de pe Institutul Național…