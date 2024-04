Președintele CNSP: „Creșterea economică pe termen mediu va fi susținută de investiții” Cresterea economica pentru anul 2024 este estimata la 3,4%, iar pe termen mediu avansul PIB va fi sustinut de fondurile externe care vin prin Planul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR ), a aratat Cristian Stanica, președintele CNSP . Aceste fonduri se vor regasi prin investitii guvernamentale, investitii in infrastructura, dar si de un consum privat, cu o evolutie putin sub cresterea economica, a declarat, luni, presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), Cristian Stanica. „Pentru anul 2024, cresterea economica estimata este de 3,4% si suntem extrem de preocupati sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a produs, in ianuarie 2024, o cantitate de titei de 231.700 tone echivalent petrol (tep), cu 11.300 tep mai mica (-4,7%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat in prima luna…

- Potrivit datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a inregistrat o creștere semnificativa a importului de gaze naturale utilizabile in ianuarie 2024. Cantitatea importata a fost de 107.800 tone echivalent petrol (tep), ceea ce reprezinta o creștere enorma de 143,3% (+63.500)…

- Deficitul balanței comerciale a intrat pe un trend de scadere de cateva luni ceea ce inseamna ca avem parte de o mica insanatoșire a economiei. Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2024 a fost de 1.958,4 milioane de euro, mai mic cu 359,0 milioane euro (-15,5%) decat cel inregistrat in luna…

- Romania e vicecampioana Europei! Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au inregistrat cresteri modeste in luna ianuarie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica majorare a vanzarilor, atat de la o luna la alta, cat si in ritm anual, arata datele publicate…

- Romania e vicecampioana Europei! Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au inregistrat cresteri modeste in luna ianuarie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica majorare a vanzarilor, atat de la o luna la alta, cat si in ritm anual, arata datele publicate…

- Sectorul de servicii informatice și tehnologia informației (IT) a inregistrat o creștere impresionanta in anul 2023 comparativ cu anul 2022, cu un avans de 16,3%, conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica. Aceasta evoluție subliniaza rolul tot mai important pe care tehnologia…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,995 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 2% mai mare (+39.800) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES…

- Județul Maramureș a ajuns in top 10 județe in ceea ce privește ritmul de creștere al PIB pe cap de locuitor. Președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, spune ca datorita investițiilor ambițioase și a banilor europeni, Maramureșul a fost pus pe drumul dezvoltarii și modernizarii. „Prin investiții și politici…