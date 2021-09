USR ar putea pierde subprefectul de la Bistrița Moțiunea de cenzura depusa de USR-Plus și AUR impotriva premierului Cițu nu i-a cazut bine celui vizat. Mai mult, acesta a declarat ieri ca nu exclude o „penalizare” a USR-ului, lasandu-i fara prefecți și subprefecți. Astfel, pe plan local, USR ar putea pierde postul de subprefect. USR Plus au depus o moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu. Dan Barna a anunțat ca Florin Cițu nu mai are sprijinul politic al formațiunii și ca coaliția va putea continua abia dupa ce PNL va propune un nou premier. Acesta a mai spus ca saptamana viitoare, membrii USR Plus care dețin funcții in actualul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

