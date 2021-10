Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament in vederea declansarii procedurii de investire a noului Cabinet. In opinia premierului desemnat Dacian Ciolos, printre membrii Executivului ar trebui…

- La putin timp dupa ce Dacian Cioloș le-a transmis liberalilor ca au termen pana duminica pentru a lua o decizie privind formarea unei majoritați, USR anunta ca premierul desemnat, Dacian Ciolos, va depune luni la Parlament programul de guvernare si lista de ministri, informeaza Agerpres. USR precizeaza…

- Premierul desemnat sa formeze viitorul Guvern, Dacian Cioloș (USR), a anunțat miercuri seara ca face „tot ce este posibil” pentru refacerea coaliției cu PNL - UDMR și daca negocierile eșueaza atunci nu renunța la mandat și va cere votul Parlamentului pentru un cabinet monocolor. Lista miniștrilor…

- USR a anuntat, joi seara, delegatia care va participa la consultarile de luni de la Cotroceni. Delegatia va fi condusa de presedintele aprtidului, Dacian Ciolos, care va fi însotit de Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion si Cristian Ghinea, potrivit News.”Biroul National al USR a stabilit,…

- Dan Barna, care a pierdut alegerile pentru functia de presedinte al USR PLUS dupa cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne, a declarat, sambata, la congresul formatiunii, ca va sustine in continuare echipa Biroului National si va ramane alaturi de Dacian Ciolos in demersul de a duce partidul…

- Dacian Cioloș sau Dan Barna va fi noul președinte al USR PLUS? Cei doi au ramas in cursa din turul doi al alegerilor pentru desemnarea președintelui USR PLUS, care se va incheia vineri seara, informeaza Agerpres . Rezultatul scrutinului online urmeaza sa fie validat de Congresul USR PLUS, care va avea…