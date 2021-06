Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Botoșani, ca alegerile parlamentare nu au fost caștigate de PNL, nu din cauza PSD, ci din cauza pandemiei de COVID-19, pe care a catalogat-o drept cea mai grava criza cu care s-a confruntat Romania in ultimii 50 de ani. “Nu am caștigat…

- Președintele american Joe Biden a sosit în Marea Britanie miercuri seara, unde va participa la summit-ul G7, prima oprire din cadrul unui turneu european în timpul caruia se va întâlni cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit unui jurnalist AFP aflat la bordul Air Force One.Ajuns…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "încoltirea" Turciei. Avertismentul are loc cu doua saptamâni înaintea unei întâlniri cu omologul sau american, Joe Biden, pe fondul tensiunilor…

- Lukașenko s-a prezentat la intalnire cu o geanta diplomat in care s-ar fi aflat documente confidențiale care sa confirme ca avionul ar fi fost deturnat in urma unei amenințari cu bomba, așa cum a transmis oficial liderul de la Minsk.”Am adus niște documente astfel incat sa ințelegeți mai bine ce se…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta 'sentimentul militarist' in Ucraina, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, transmite Reuters. Presedintele turc, Recep…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a raspuns in gluma la o intrebare despre o posibila intilnire intre președintele american Joe Biden și liderul rus Vladimir Putin, dupa discuțiile cu Secretarul de stat Anthony Blinken. Ministrul de Externe a fost intrebat daca Moscova a fost de acord cu intilnirea…

- Rachete anti-nava, sisteme de aparare antiaeriana și mai multe sisteme Javelin – americanii dezvolta un nou plan privind aprovizionarea Ucrainei cu arme letale. Dupa cum subliniaza presa occidentala, acest lucru este necesar in cazul unei ciocniri militare directe intre Kiev și Moscova. Și, deși…

- Romania ramane principalul partener al cetatenilor Republicii Moldova, in acest sens fiind si sprijinul consistent oferit in vederea gestionarii pandemiei de COVID-19, a transmis presedintele Klaus Iohannis la intrevederea pe care a avut-o, marti, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Republicii Moldova,…