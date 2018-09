US Open: Rafael Nadal a abandonat din cauza unor dureri la genunchiul drept. Juan Martin del Potro, primul finalist

Stiri pe aceeasi tema

- Provincia canadiana Columbia Britanica, confruntata cu numeroase incendii de mai multe saptamani, a decretat miercuri stare de urgenta pentru a putea lupta mai bine impotriva a peste 500 de incendii, relateaza AFP. Starea de urgenta, in vigoare pentru o perioada de 14 zile si care poate fi reinnoita,…

- Cei doi i-au eliminat pe Federer și Nadal Sarbul Novak Djokovic, locul 21 ATP, si sud-africanul Kevin Anderson, locul 8 ATP, joaca duminica, pe terenul central, finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Novak Djokovic si Kevin Anderson au jucat, cumulat, 11 ore si 51 de minute pentru biletele cele…

- Meciul dintre tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, si Novak Djokovic a fost intrerupt, la scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (9) pentru sarb, din cauza orei tarzii, vineri seara, in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Conform regulamentului celui de-al treilea turneu de Mare Slem…

- Sud-africanul Kevin Anderson, locul 8 ATP, s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Wimbledon, invingandu-l in penultimul act pe americanul John Isner, locul 10 ATP, dupa un meci maraton care a durat sase ore si 35 de minute, informeaza news.roScorul confruntarii a fost 7-6 (6), 6-7…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, detinatorul trofeului, a fost eliminat miercuri in semifinale la Wimbledon de sud-africanul Kevin Anderson, 2-6, 6-7 (5-7), 7-5, 6-4, 13-11, dupa un meci de 4 ore si 17 minute, informeaza Agerpres. Federer, 36 de ani, numarul 2 mondial, in cursa pentru cucerirea celui…

- Novak Djokovic, in semifinale la Wimbledon. Tenismanul sarb s-a calificat miercuri in penultimul act al turneului de Mare Slem, dupa o victorie in patru seturi cu japonezul Kei Nishikori, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Djokovic, acum locul 21 mondial, nu mai atinsese o semifinala de Mare Slem din septembrie 2016,…

- WIMBLEDON 2018. Meciul zilei la Wimbledon este cel dintre Rafael Nadal si Juam Martin Del Potro, programat sa inceapa in jurul orei 17.00, ora Romaniei. Nadal il conduce pe oponentul sau argentinian cu 10-5 la intalniri directe, pe iarba are 2-0, insa argentinianul nu este in niciun caz atat de usor…

- Ediția din acest an a turneului de la Roland Garros a ajuns la sfarșit. Ultimul spectacol va fi susținut de Rafael Nadal și Dominic Thiem, in finala probei de simplu masculin, scrie HOTNEWS. Austriacul e pentru prima data in cariera ...