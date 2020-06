URSS, obiectiv 200 km/h - Ce s-a ales de îndrăznețul proiect al trenului sovietic de mare viteză ​În 1965 sovieticii au început sa lucreze la un tren electric de mare viteza și s-au decis sa fie mult mai modern decât restul trenurilor din uriașul stat și sa ruleze cu 200 km/h între Moscova și Leningrad (St Petersburg). Au fost și reușite inginerești, dar problemele sistemului sovietic s-au simțit, iar numarul de trenuri care au circulat nu a fost mare. Mai jos puteți citi despre unul dintre cele mai îndraznețe proiecte feroviare din estul Europei și despre momentul în care aceste trenuri rapide au circulat între cele doua orașe. Nu a fost vorba de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

