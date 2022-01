Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica dupa-amiaza, un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenta unei ursoaice cu pui in apropierea Castelului Peles. O ambulanta SMURD a fost trimisa in zona.

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica dupa-amiaza, un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenta unei ursoaice cu pui in apropierea Castelului Peles. O ambulanta SMURD a fost trimisa in zona. „A fost initializat un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenta unei ursoaica cu pui in…

- Doi angajati si 11 pacienti ai Spitalului Orasenesc din Baicoi, judetul Prahova, sunt infectati cu SARS-CoV-2. Autoritatile au declarat focar de COVID in unitatea sanitara. In judet, peste 27% din testele pentru depistarea infectiei COVID-19 facute in ultimele 24 de ore au fost pozitive. “Astazi, 17…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, sambata seara, un mesaj de tip RO-ALERT cu privire la prezenta unui urs in apropiere de Castelul Pelișor din stațiunea Sinaia, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, la aceasta ora, in zona se afla mai multi turisti . Avand…

- Mihai Polițeanu, fost consilier al Monicai Macovei, fost ministru al Justiției in mandatul lui Traian Basescu, care este și deputat, dar și vicepreședinte al organizației USR Prahova, a depus plangere penala impotriva colegilor sai pe motiv ca au fost descoperite mai multe adeziuni falsificate. La congresul…

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare pentru “tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista“, dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la Raliul Dakar 2022, care are loc in Arabia Saudita, scrie…

- Peste 7 kilometri noi de partie se vor deschide, luni, in Sinaia. Autoritațile au facut investiții de 500.000 de euro. Banii au fost folosiți pentru un teleschi care poate transporta pana la 1.800 de persoane pe ora. Sinaia devine astfel cel mai mare domeniu schiabil din țara. Cele cinci partii care…

- Autoritatile din Prahova fac o serie de precizari in cazul celor doi turisti ucraineni raniti, sambata seara, in zona Castelului Peles din statiunea Sinaia, dupa ce au fost urmariti de un urs. Precizarile vin in contextul in care initial s-a crezut ca cei doi au fost raniti de urs, ulterior…