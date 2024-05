Cod galben de ploi în tot județul N. D. Instabilitatea atmosferica, inregistrata de cateva zile, se va menține inclusiv astazi, confirmarea venind de la meteorologi. Astfel, cei de la ANM au anunțat ca pana astazi, la ora 20.00, va fi valabil și in Prahova Codul galben de ploi, intrat in vigoare de ieri dimineața, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați de apa insemnate. ”Va ploua in cea mai mare parte a țarii. Vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice și pe alocuri de intensificari de scurta durata ale vantului și grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E Cod Galben de ploi torențiale in trei sferturi de țara. Avertizarea ANM a fost emisa in aceasta dimineața și este valabila in intervalul: 29 mai, ora 10 – 29 mai, ora 23 In intervalul menționat, in Moldova, in cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu…

- ANM a emis doua avertizari privind vreme instabila și ploi abundente. INFORMAREA METEOROLOGICA are interval de valabilitate perioada 29 mai, ora 10 – 30 mai, ora 20. In intervalul menționat, va ploua in cea mai mare parte a țarii. Vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice și pe alocuri…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța miercuri, 29 mai, ca pana joi seara va ploua in cea mai mare parte a țarii, iar in 25 de județe este valabil un cod galben de furtuni. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de furtuni, valabila de astazi de la ora 10:00,…

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați de apa insemnate in Moldova, in cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și al Olteniei. Avertizarea este valabila de la ora 10:00 pana la ora 23:00.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare cod galben de furtuni, valabila astazi, 24 mai, pentru șapte județe, inclusiv pentru zona de munte a județului Cluj. „In Banat, Crișana și in vestul Transilvaniei instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta…

- Meteorologii au emis joi o atentionare meteorologica cod galben, anuntand averse, descarcari electrice si izolat grindina in Banat, Carpatii Occidentali, vestul Carpatilor Meridionali, in vestul Transilvaniei si local in Maramures. Interval de valabilitate al atentionarii cord galben este 23 mai, ora…

- Instabilitate atmosferica in jumatate de țara. Pana joi dimineața se anunța ploi torențiale, fulgere și descarcari electrice dar și condiții de grindina. In Oltenia, Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, un cod portocaliu de averse, intensificari ale vantului, descarcari electrice si grindina de dimensiuni mici pentru mai multe localitati din judetul Timis.