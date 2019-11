Urşii koala, în pragul dispariţiei definitive? Ursii koala au ajuns in pragul disparitiei, fara sanse mari de a mai fi salvati, relateaza Forbes, citat de Digi24. Luni in sir, in Australia temperaturile au depasit recordurile. Acest fapt a dus la secete distrugatoare si incendii de vegetatie care i-au distrus ursului koala principala sursa de hrana – frunzele de eucalipt. Numarul exemplarelor care au supravietuit este prea mic pentru a asigura continuarea speciei. Diversitatea genetica a devenit mult prea redusa in actuala populatie pentru a asigura reproducerea in limitele unei sanatati normale a membrilor speciei. Presedinta Fundatiei pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

