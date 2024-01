Stiri pe aceeasi tema

- Circa 10% din cei 13.000 de angajati din Fasia Gaza ai agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) au legaturi cu organizatia islamista Hamas sau cu Jihadul Islamic palestinian, scrie luni cotidianul Wall Street Journal.

- Raportul serviciilor de informatii israeliene, care a determinat o serie de tari sa opreasca fondurile pentru agentia ONU de ajutorare a palestinienilor (UNRWA), include acuzatii potrivit carora unii membri ai personalului au luat parte la rapiri si omoruri in timpul raidului Hamas din 7 octombrie din…

- Austria suspenda finanțarea catre agenția ONU pentru refugiații palestinieni UNRWA. Mai mulți angajați ai agenției sunt banuiți de implicare in atacurile Hamas asupra Israelului. Și alte state au luat masuri similare, noteaza Mediafax.Austria a devenit ultima țara care a suspendat plațile catre agenția…

- Principala agenție ONU din Fașia Gaza este in plina criza dupa ce Israelul i-a acuzat pe unii dintre membrii personalului sau ca au fost implicați in atacurile teroriste ale gruparii islamiste Hamas din 7 octombrie, scriu duminica, 28 ianuarie, CNN și BBC News. La scurt timp, mai multe țari au anunțat…

- Armata israeliana a afirmat, miercuri, ca doi jurnalisti de la Al Jazeera ucisi duminica intr-unul dintre atacurile sale in Fasia Gaza erau "agenti teroristi" afiliati la miscarea islamista palestiniana Hamas si la aliatul acesteia, Jihadul Islamic, informeaza News.ro.Hamza Dahdouh si Moustafa Thuraya,…

- Razboi Israel – Hamas. Cel putin 100 de palestinieni au murit in ultimele 24 de ore in Gaza, in timpul bombardamentelor israeliene. Atacurile au vizat orasul Khan Younis, pe locul doi ca populatie in enclava, dar si doua tabere de refugiati. In trei luni, de cand a inceput razboiul, peste 2.000 de oameni…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat marți seara ca razboiul din Fașia Gaza impotriva Hamas va continua pana cand toate obiectivele Israelului vor fi atinse, și anume eliminarea gruparii teroriste care conduce enclava palestiniana, asigurarea eliberarii tuturor ostaticilor și garantarea faptului…