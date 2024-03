Animalul cu amprente digitale similare oamenilor: chiar și un expert instruit ar avea mari probleme în a distinge Deși la prima vedere s-ar parea ca urșii koala sunt complet diferiți de oameni, aceste adorabile creaturi impartașesc cu noi o trasatura surprinzatoare. Cu toate ca exista numeroase diferențe intre noi, urșii koala se disting printr-o caracteristica umana distinctiva: amprentele digitale. Evoluția este foarte ciudata, analizand specii total diferite realizam ca au unele trasaturi in comun. De exemplu, nu ne-am fi imaginat ca delfinii și liliecii ar putea avea ceva in comun. Ele sunt animale ce traiesc in medii total diferite și duc o viața total diferita. Cu toate acestea ele au o gena care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

