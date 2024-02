Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, acuza Guvernul ca a impus „coșmarul cu e-factura pentru toate firmele”, deși obligația europeana pentru e-factura era doar la contractele cu statul. „Statul roman a cerut sa aplice coșmarul cu e-factura pentru toate firmele. Vi se tot zice ca e-factura este…

- Introducerea obligativitații e-Factura a dat peste cap site-ul ANAF. Astfel, utilizarea acesteia a devenit o provocare pentru toți contribuabilii. Pe pagina web a ANAF, mesajul frecvent afișat astazi, 22 ianuarie, suna astfel: „Lucrare de mentenanța. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.…

- Peste 100 de milioane de lei au fost cheltuiți in Romania in perioada 2019-2023 pentru reclame pe teme politice, electorale și sociale pe Facebook, Instagram, Google și Youtube, potrivit unor rapoarte publicate miercuri de think thank-ul Expert Forum (EFOR). Peste jumatate din banii cheltuiți pe publicitate…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca modulul e-Factura nu are probleme de funcționare ci ca, dupa ce in sistem au fost trimise peste 4,2 milioane de facturi, a observat ca sunt 3 greșeli pe care le fac mulți utilizatori și care le provoaca probleme. Boloș a spus la Digi24 ca a vorbit deja cu…

- Rubrica AstroSpecial este prezentata de astrologul Mariana Cojocaru, in exclusivitate pentru Playtech Știri, in fiecare zi de vineri, la ora 16:00 pe site, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Azi vom vorbi despre horoscopul sanatații pentru anul 2024 și ce zodii vor avea probleme de sanatate.…